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صحيفة ألمانية: جملة واحدة من بوتين قلبت حال سوق الغاز بأوروبا

2
NOVEMBER
2021
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تحدثت صحيفة ألمانية عن تأثير تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسعار الغاز في أوروبا، التي تعاني من نقص في مادة الغاز، الأمر الذي دفع الأسعار إلى الأعلى بنحو كبير.
 
وتعد روسيا من كبار موردي الغاز إلى أوروبا، حيث تصدر الوقود الأزرق إلى الزبائن الأوروبيين عبر خطوط أنابيب مختلفة.
 
وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية أن الرئيس الروسي "نجح بعبارة واحدة في التأثير على أسعار الغاز في أوروبا وجعلها تتراجع".
 
والحديث يجري عن تعليمات أصدرها الرئيس الروسي إلى شركة "غازبروم" الروسية ببدء العمل على زيادة الغاز في منشآت تخزينه الأرضية في أوروبا، التي تواجه نقصا في مادة الغاز.
 
وترى الصحيفة الألمانية أن هذه الخطوة خففت من الضغط الذي تواجهه سوق الغاز الأوروبية، وقالت الصحيفة في مقال لها: "هذه الملاحظة شبه العرضية لفلاديمير بوتين جعلت سوق الغاز الأوروبية تتنفس الصعداء".
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد كلمات بوتين انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا بنسبة 15 في المائة. وأضافت أن الموقف "أظهر التأثير الكبير لروسيا على سوق الغاز الأوروبية، ولم يتضح بعد حجم الغاز الذي ستضخه الشركة الروسية، لكن الأسواق استجابت على الفور".
 
وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، ففي بداية أغسطس الماضي تم تداول عقود الغاز الآجلة عند مستوى 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، لتتضاعف الأسعار في نهاية سبتمبر الماضي، وفي 6 أكتوبر الماضي سجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوى، حيث بلغت 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.
 
إلا أن أسعار الغاز في أوروبا بعد المستويات التاريخية تلك بدأت في التراجع في ظل تصريحات روسية داعمة، وحاليا يجري تداول عقود الغاز عند مستوى 850 دولارا.
روسيا اليوم
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