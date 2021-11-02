موسكو تخطط للتخلي عن اليد العاملة الأجنبية في قطاع البناء

A + A -

كشف مسؤول في سلطات موسكو عن خطة يتم إعدادها للتخلي بشكل كامل عن العمالة الأجنبية في مشاريع البناء في العاصمة الروسية.

وقال نائب رئيس بلدية العاصمة لسياسة التخطيط الحضري والبناء، أندريه بوشكاريف، في مقابلة مع موقع "أر بي كا" الاقتصادي، إن سلطات موسكو تعد مع مقاولي البناء خطة للاستغناء الكامل عن العمالة الوافدة في مواقع البناء في العاصمة.

وأشار المسؤول إلى أن الخطة تهدف لمعالجة أزمة العمالة في مشاريع البناء في العاصمة موسكو، والتي بدأت بسبب جائحة كورونا التي أثرت على السفر ومنعت العديد من العمال الأجانب في العودة إلى روسيا.

وأضاف، أن مشاريع البناء في العاصمة تفتقر إلى يد عاملة بنسبة 40%، حيث من أصل 120 ألف شخص لم يبق سوى 40 ألف شخص.