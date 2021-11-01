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أسعار النفط تصعد بعد إجراء نادر اتخذته الصين

1
NOVEMBER
2021
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قالت الصين أمس إنها ستفرج عن احتياطياتها من البنزين والسولار لزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار في بعض المناطق، جاء ذلك في بيان قال محللون إنه كان كافيا لخفض أسعار النفط اليوم.
 
وانخفض خام "برنت" بنسبة 0.2 في المئة والخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة  0.4 في المئة بعد ارتفاعهما يوم الجمعة بعد إعلان الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية في الصين يوم أمس الأحد عن الإفراج عن احتياطيات البنزين والسولار، فيما وصفه بعض مراقبي السوق إنه أول بيان من نوعه تعيه الذاكرة.
 
وتعد هذه خطوة من بين عدد من المحاولات التي تقوم بها بكين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قلص هوامش ربح الشركات المصنعة. وأفرجت الصين في وقت سابق من العام سلعا أخرى من الاحتياطيات، بما في ذلك إفراج نادر عن النفط الخام والمعادن الأساسية، لتهدئة الأسعار.
 
وقال سنجيك تي، المحلل في شركة "إس أي إيه" للاستشارات، ومقرها بكين، إن "ترشيد إنتاج (النفط) يجب أن يكون أكثر شيوعا من الإفراج عن احتياطيات النفط".
 
وأشار إلى أن خطوة الأحد قد تكون المرة الأولى التي تعلن فيها بكين الإفراج عن احتياطيات نفطية.
 
وأضاف أن "الكلمات أكبر من الإجراءات، الصين تعلمت ذلك من (أوبك+)"، في إشارة إلى الاتصالات الخاصة بالإمدادات من تحالف كبار منتجي النفط في العالم والتي يمكن أن يكون لها تأثير على خفض أسعار السوق.
Reuters
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