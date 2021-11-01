living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر وسلطنة عُمان بين أفضل الوجهات السياحية في 2022

1
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت مؤسسة "لونلي بلانيت" الرائدة في مجال السفر، عن أفضل الوجهات السياحية حول العالم لعام 2022، ومن بينها مصر وسلطنة عُمان.
وأصدرت المؤسسة كتابها السنوي بعنوان "أفضل سفريات لونلي بلانيت في 2022"، وسط آمال بتعافي قطاع السياحة الذي تلقى ضربات موجعة بسبب أزمة كورونا.
 
وسلطت المؤسسة الضوء في دليلها على أفضل 10 دول وأفضل 10 مدن وأفضل 10 مناطق، يمكن أن يقصدها السياح خلال العام المقبل، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
 
وفي قائمة أفضل 10 دول، جاءت مصر التي وصفتها "لونلي بلانيت" بأنها "موطن أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع"، وأضافت أن 
كما دعت المؤسسة السياح إلى استكشاف الطبيعة في سلطنة عُمان، بين الجبال والصحراء ومياه مضيق هرمز.
 
وضمت قائمة أفضل 10 دول كوجهات سياحية العام المقبل، مالاوي، ونيبال، وأنغويلا (أرخبيل تابع لبريطانيا في الكاريبي)، وسلوفينيا، وبيليز (بلد صغير في أميركا الوسطى)، وموريشيوس، والنرويج، وجزر كوك (دولة نائية في المحيط الهادئ).
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout