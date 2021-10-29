سلطات موسكو تخصص أموال إضافية لدعم الشركات الصغيرة

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قررت سلطات موسكو تخصيص أموال إضافية لدعم الشركات الصغيرة العاملة في العاصمة الروسية، وذلك بعد الإعلان عن قيود تتضمن وقف عمل بعض الأنشطة بشكل مؤقت لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا.

وسيتم تخصيص 500 مليون روبل إضافية (حوالي 7 ملايين دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة الروسية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

ووفقا لسلطات موسكو فقد تم تمديد قبول طلبات الإعانات من الشركات المتضررة حتى 15 نوفمبر المقبل.

وأعلنت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر الجاري (30 أكتوبر - 7 نوفمبر 2021) لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كذلك تم إعطاء الأقاليم الروسية التي تشهد تزايدا في الإصابات، الحق بفرض عطلة بناء على الوضع الوبائي لديها، وفي ظل ذلك فرضت العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو عطلة ابتداء من 28 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.

وفي ظل ذلك تم إغلاق بعض الأنشطة في موسكو مثل المراكز التجارية ودور السينما، كذلك تُمنع المطاعم من استقبال الزبائن، لكن يمكنها العمل في توصيل وجبات الطعام.

(الدولار = 70 روبلا في 27 أكتوبر 2021)