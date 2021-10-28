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ملك المياه المعدنية يتصدر قائمة أغنى أغنياء الصين

28
OCTOBER
2021
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كلفت التدابير الصارمة التي اتخذتها بكين ضد عمالقة التكنولوجيا والعقارات غاليا أصحاب المليارات في هذين القطاعين، حيث شهدوا تراجعا في تصنيف الصين للمليارديرات.
 
وتراجع تصنيف الملياردير جاك ما ، أغنى رجل في الصين حتى العام الماضي، إلى المركز الخامس هذا العام إذ انخفضت ثروته بنسبة 36% ، أي إلى 39.6 مليار دولار، وفقا لقائمة "هورون" المتخصصة الصادرة الأربعاء.
 
وتعثر مؤسس مجموعة "علي بابا" الصينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية العام الماضي عندما حاول إدراج شركته الفرعية "آنت"، المتخصصة في الدفع الالكتروني، في البورصة العملية التي كان ينبغي أن تكون أكبر إدراج على الإطلاق، تم الغاؤها في اللحظة الأخيرة من قبل السلطات الصينية، بعد أسابيع من انتقاد جاك ما علنا الهيئات الناظمة الصينية.
 
أعقب هذا الفشل الذريع هجوم شنته السلطات على عمالقة التكنولوجيا، بتهمة استغلال وضعها المهيمن في السوق. وشهد منافسه في القطاع بوني ما المؤسس والمدير لشركة "تينسنت" انخفاضا في ثروة رئيسه بنسبة 19% ليتراجع من المركز الثاني إلى المركز الرابع.
 
وحده جانغ ييمينغ رئيس مجموعة "بايتدانس" الصينية العملاقة المالكة لتطبيق "تيك توك" ضاعف ثروته ثلاث مرات ليحتل المركز الثاني. وأصبح جانغ ييمينغ يملك الآن 52.8 مليار دولار.
 
مع ثروة تبلغ 60.5 مليار دولار، يتصدر قائمة الأغنياء ملك المياه المعدنية، تشونغ شانشان (67 عاما)، الذي طرح في البورصة شركته العملاقة للمياه المعبأة العام الماضي، بالإضافة إلى شركة المعدات الطبية مستفيدا من طفرة اختبارات الكشف عن كوفيد-19.
 
كذلك تراجع هوي كا يان مؤسس شركة العقارات الصينية العملاق "إيفرغراند" ضمن التصنيف إلى المرتبة 70 مع انخفاض ثروته بنسبة 70% بسبب مديونية "إيفرغراند"، وكان يحتل المرتبة الأولى في عام 2017 والمرتبة الخامسة في العام الماضي.
AP
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