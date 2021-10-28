روسيا تفرض حظرا على استيراد منتجات زراعية من تركيا

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فرضت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور" حظر على استيراد المندرين (اليوسفي) من تركيا اعتبارا من يوم 29 أكتوبر الجاري وذلك بسبب احتوائه على مواد ضارة.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة الروسية: "تم اكتشاف كميات من مبيد الكلوربيريفوس في شحنات اليوسفي من تركيا والتي يتجاوز تركيزها الحد الأقصى المسموح به".

وأشارت الهيئة الروسية لحماية المستهلكين إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لوقف انتشار العدوى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم اتخاذ فيها إجراءات ضد منتجات زراعية تركية، إذ يجري اكتشاف مواد ضارة في المنتجات بشكل متكرر، ففي نهاية 2018 تم وقف استيراد أصناف من الحمضيات بسبب احتوائها على ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط.

وفي سبتمبر من هذا العام، تم توجيه ملاحظة لوزارة الزراعة التركية بعد اكتشاف فيروسات في الفواكه والطماطم المستوردة من تركيا.