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الميزان التجاري لروسيا رابح.. تجارة روسيا مع العالم تتجاوز نصف تريليون دولار في 2021

26
OCTOBER
2021
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كشف مسؤول روسي أن حجم تجارة روسيا الخارجية مع دول العالم بلغ في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 540 مليار دولار، بما في صادرات من روسيا بقيمة 310 مليار دولار.
 
وجاء ذلك بحسب ما قاله رئيس هيئة الجمارك الروسية فلاديمير بولافين خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أطلع بولافين الرئيس الروسي على سير عمل الجمارك الروسية.
 
ووفقا لبولافين فإن حجم التجارة الخارجية لروسيا ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، وبلغ 540 مليار دولار، من ضمنها صادرات روسية بقيمة 310 مليار دولار، فيما وصلت الواردات إلى 230 مليار دولار.
 
وأشار بولافين إلى أن تم إنجاز إصلاح واسع النطاق للجمارك الروسية في 2020، في إطارها تم إنشاء مراكز إلكترونية لتقديم خدمات الجمارك، الأمر الذي ساهم في تسريع عملية التخليص الجمركي وجعلها أكثر شفافية.
روسيا اليوم
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