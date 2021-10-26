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مسؤولة: الروس حجزوا معظم الغرف في الفنادق الفاخرة بالمنتجعات المصرية

26
OCTOBER
2021
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أشارت مسؤولة كبيرة في قطاع السياحة الروسي، إلى أن الروس حجزوا معظم الغرف في الفنادق الفاخرة في المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر لقضاء عطلة في مطلع نوفمبر 2021.
 
وقالت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية مايا لوميدزه، اليوم الاثنين، إن "الطلب على الرحلات السياحية من روسيا إلى مصر بلغ مستوى قياسيا لقضاء عطلة نوفمبر، إذ حفز فرض عطلة مدفوعة الأجر الطلب من موسكو وضواحيها على السياحة إلى مصر".
 
وأضافت أن الرحلات الجوية إلى مصر لقضاء عطلة نوفمبر 2021 محجوزة بنسبة 75%، مشددة على أن الفنادق المصرية تشهد حجوزات شبه كاملة على الرغم من عودة الفنادق للعمل بطاقتها الكاملة.
 
وذكرت أنه من المخطط إطلاق رحلات غير منتظمة "شارتير" اعتبارا من 9 نوفمبر المقبل.
 
وأعلنت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر الجاري (30 أكتوبر - 7 نوفمبر 2021) لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
كذلك تم إعطاء الأقاليم الروسية التي تشهد تزايدا في الإصابات، الحق بفرض عطلة بناء على الوضع الوبائي لديها، وفي ظل ذلك فرضت العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو عطلة ابتداء من 28 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.
روسيا اليوم
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