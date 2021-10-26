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بعد تهدئة أردوغان.. الليرة التركية تسترد بعض عافيتها

26
OCTOBER
2021
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صعدت الليرة التركية من أدنى مستويات لها مدفوعة بترحيب الرئيس رجب طيب أردوغان بمواقف بعض سفارات الدول الغربية، في خطوة منه لتخفيف التصعيد الدبلوماسي معها.
 
وكانت الليرة قد هوت 2.4 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن قال أردوغان يوم السبت إنه أصدر تعليمات إلى وزير خارجيته لطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى لمطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات بتهم تمويل احتجاجات والضلوع في انقلاب فاشل.
 
وصعدت الليرة 0.7 بالمئة في أعقاب أحدث تعليقات من أردوغان والتي اعتبرها محللون محاولة لتهدئة توترات دبلوماسية.
 
وبحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش سجلت العملة التركية 9.5705 مقابل الدولار بعد أن كانت هوت إلى 9.85، وخسرت الليرة أكثر من 22 في المئة من قيمتها منذ بداية العام. وكانت أنهت الأسبوع الماضي عند 9.5950.
Reuters
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