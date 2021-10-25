رئيس شركة أرامكو: نتطلع إلى توسيع الهيدروجين الأزرق والاستثمار في التكنولوجيا

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توقعت شركة أرامكو، اليوم السبت، أن تحقق الشركة صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مؤكدة العمل على توسيع الهيدروجين الأزرق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز" "إننا بحاجة إلى العمل في مصادر الطاقة الحالية وكذلك المصادر الجديدة، وهذا بالضبط ما نقوم به"، مضيفا إن "الاستثمار في الغاز سيسمح بالتخلص من جزء كبير من حرق المواد السائلة في السعودية".

وحذر أيضا من أن "الطاقة الاحتياطية تتراجع"، موضحا أن "المشكلة على الصعيد العالمي مع التقاط الكربون والتسلسل هو التكلفة، ونحن نتطلع إلى توسيع الهيدروجين الأزرق والاستثمار في التكنولوجيا لتقليل التكلفة".

وأضاف "إننا نحتاج بشكل منظم إلى انتقال الطاقة، والنظرة الشاملة، والاستفادة من الموثوقية والأمان في مجال الطاقة"، مؤكدا أن "تقرير الاستدامة سيصدر في الربع الثاني من عام 2022".