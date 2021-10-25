السعودية توطن مهنا جديدة لتوفير 32 ألف وظيفة

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أشارت مصادر مصرية إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت قرارات جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 32 ألف وظيفة في البلاد.

ولفت عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية لـRT إلى أن بين المهن التي شملها القرار السعودي، السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في كافة مناطق المملكة.

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب (الحد الأدنى للأجور) في نسبة التوطين بـ5000 ريال لهذه المهن.

وذكر أن القرار الخاص بالمهن السالف ذكرها سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 8 مايو 2022، وسيوفر أكثر من 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات السعوديات.

أما بالنسبة لمهن التسويق، فقد أصدر الوزير قراره بتوطين 30% في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، وتم تحديد حد أدنى للأجور لهذة الفئية بـ5500 ريال سعودي.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2022 وسيوفر 12 ألف فرصة عمل للسعوديين.

وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما أشارت إلى أنها ستقدم حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.