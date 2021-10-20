living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منها ساعات فارهة وأشياء مستعملة.. مجالات للاستثمار تدر عوائد أكثر من "الأصفر الرنان"

20
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على مر التاريخ اعتبر الذهب والفضة أكثر السلع قيمة التي يمكن لأي شخص امتلاكها، لكن هل هي استثمارات جيدة؟ وما هي المجالات التي تدر عائدات استثمار أعلى من المعادن النفيسة؟
 
يرى بعض الخبراء أن استثمار الأموال التي كسبها المرء بشق الأنفس في معادن ثمينة مثل الذهب والفضة ليس الاستخدام الأفضل للمدخرات ما لم يكن الشخص يريد دخول مجال صناعة المجوهرات.
 
ويعرف الذهب بأنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين أو عدم الاستقرار، حيث يلجأ إليه المستثمرين لحماية أموالهم من التضخم، ويعتقد المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت أن الاستثمار في الذهب لا يمثل أي منفعة، ويقول: "الذهب يستخرج من الأرض، ثم نقوم بصهره، ونحفر مكانا جديداً في الأرض لنضعه فيه، وندفع أموالاً لأشخاص من أجل حراسته، إنه لا يمثل أي منفعة".
 
لكن إذا كان المرء ليس ضليعا بالأسهم أو بسوق العقارات فماذا يجب فعله؟ نشرت مجموعة وسائل إعلام تقارير تحدثت عن الاستثمار في الأشياء المستعملة الفارهة مثل الساعات والمجوهرات وحقائب اليد.
 
ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" قائمة بـ11 ساعة نصح للاستثمار بها. وأشار الموقع إلى أن الساعات الفارهة القديمة شهدت ارتفاعا في نسبة الأرباح بنسبة تصل إلى 27% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله.
 
ووفقا للموقع فإن الساعات القديمة هي التي تهيمن على قطاع الساعات، حيث يتمتع بائعو الساعات المستعملة بشعبية كبيرة مثل المزادات التي تبيع الأعمال الفنية الممتازة والمواقع الإلكترونية التي تعيد بيع حقائب بيركين وشانيل.
 
وبحسب تقرير لـDeloitte لعام 2019 حول السلع الفاخرة، فقد تجاوز متوسط المبيعات السنوية لأكبر 32 شركة للساعات والمجوهرات 2 مليار دولار في عام 2017، لكن تقرير أخر لعام 2018 ذكر أن سوق السلع المستعملة بلغت قيمته قرابة 25 مليار دولار، وشكلت المجوهرات أكثر من 80% من جميع مشتريات السوق المستعملة.
 
وأشار موقع "بيزنس إنسايدر" إلى مجموعة من الساعات التي تنتج بأعداد محدودة لذلك تشهد ارتفاعا في الطلب وتزداد أسعارها بمرور الوقت، وهي ساعات مثل "رولكس"، و"باتك فيليب"، و"أوديمارس بيغيه"، و"ريتشارد ميلر".
 
وقارنت دراسة بحثية أخرى بين ثلاثة أنواع مختلفة من الاستثمارات، الذهب وحقائب "هيرمس بيركن" والأسهم المدرجة على مؤشر S&P 500، ووفقا للدراسة فقد حقق المؤشر بين عامي 1980 و2015 بمتوسط اسمي قدره 11.66%، وهو ما يعادل متوسط عائد حقيقي يبلغ 8.65%.
 
فيما قدم الذهب خلال نفس الفترة الزمنية متوسط عائد سنوي قدره 1.9% وهو ما يعادل متوسط عائد حقيقي 1.5%، بينما ازدادت قيمة حقائب "هيرميس بيركين" بشكل متوسط بقيمة 14.2%.
 
وأشارت الدراسة إلى أن حقائب "هيرميس بيركين" إلى حد بعيد الاستثمار الأقل خطورة مقارنة بالذهب والأسهم المدرجة على مؤشر S&P 500، إذ أن تفرد حقائب "هيرميس بيركين" جعلها تحافظ على قيمتها وتصعد قيمتها حتى في أوقات الركود.
 
كذلك لفتت الدراسة إلى أن البيانات التاريخية أظهرت أن الاستثمار في الذهب والأسهم يرافقه مخاطر كبيرة، نظرا للتقلبات الشديدة، حيث تتأثر هذه الأصول بعوامل خارجية خارجة عن سيطرة المستثمر.
 
إلا أن الاستثمار في حقائب "هيرميس بيركين" آمن وثابت على مدى السنوات الـ35 الماضية، حيث تظهر جميع المؤشرات الحالية أن هذا الاتجاه مهيأ للاستمرار.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout