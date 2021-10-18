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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها مع التعافي من الجائحة

18
OCTOBER
2021
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صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، الاثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.
 
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
 
 وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.
 
وقال محللون من بنك ايه.إن.زد في مذكرة، الاثنين، إن "من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود.
 
الأخبار التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم الشهر المقبل دعمت سوق وقود الطائرات. وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا".
 
وأضافوا أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.
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