صورة.. بورصة دبي للماس تعلن بيع أغلى حجر ماس بتاريخها

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حطم مركز دبي للسلع المتعددة، الرقم القياسي في بيع أغلى حجر ماس خام يتم بيعه في قاعة المناقصات الخاصة بها، حيث وصلت القيمة إلى 5.2 مليون دولار.

وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن بيع حجر ماس خام استثنائي يبلغ وزنه أكثر من 100 قيراط مقابل 5.22 مليون دولار ضمن مناقصة حطمت الأرقام القياسية أقيمت في بورصة دبي للماس.

ويبلغ وزن الحجر أكثر من 100 قيراط، وتم بيعه مقابل 5.22 مليون دولار، ضمن مناقصة حطمت الأرقام القياسية أقيمت في بورصة دبي للماس.

وعُرض حجر الماس، الذي يبلغ وزنه تحديدا 118.58 قيراطا، على كبريات شركات تجارة الماس من الهند وإسرائيل وأوروبا في مناقصة استضافتها دار المزادات والماس الخام "ترانس أتلانتيك جيم سايلز".

ويأتي هذا بعد مناقصة نظمتها شركة "ستار جيمز" في بورصة دبي للماس خلال شهر ديسمبر 2020، والتي حطمت الأرقام القياسية، حيث شهدت مبيعات أحجار الماس الخام بقيمة 87 مليون دولار.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "هذه الصفقة تمثل إنجازا آخر لنجاحات بورصة دبي للماس في تنظيم المناقصات بكفاءة عالية ونحن عازمون على زيادة طاقتنا الاستيعابية في البورصة بواقع ثلاث مرات خلال الستة أشهر القادمة".

بدوره، قال أنتوني بيتر، مالك شركة ترانس أتلانتيك جيم سايلز: "فخورون باستضافة مناقصة لبيع هذا الحجر الاستثنائي وتحقيق رقم قياسي جديد لإمارة دبي. نود أن نشكر مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للماس على جعل ذلك ممكنا من خلال دعمهما غير المحدود.".