الدولار تراجع إلى أدنى مستوى في 9 أيام مقابل العملات العالمية

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انخفض الدولار مقابل عملات رئيسية، اليوم الخميس، وبلغ أدنى مستوى في تسعة أيام متراجعا عن الصعود الذي سجله في الآونة الأخيرة، في حين صعد الجنيه الإسترليني والدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي.

وصعد الدولار في ايلول ومنذ بداية أكتوبر بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيشدد السياسة النقدية أسرع من المتوقع، لكنه تراجع متخليا عن مكاسبه الأخيرة حتى بعدما أكد محضر اجتماع المركزي الأميركي لسبتمبر أن تقليص إجراءات التحفيز سيبدأ على الأرجح هذا العام.

نزل مؤشر الدولار 0.1% خلال اليوم إلى 93.994، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من تشرين الاول. وبلغ الدولار أعلى مستوياته خلال عام عند 94.563 يوم الثلاثاء.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.16105 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى في تسعة أيام.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% مقابل العملة الأميركية إلى 0.74055 دولار أميركي. وتجاهلت العملة بيانات كشفت عن تراجع في عدد الوظائف، فيما يراهن المستثمرون على تعاف سريع منذ تخفيف إجراءات الإغلاق.