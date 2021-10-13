قناة: الولايات المتحدة قد تبقى بدون ذخيرة روسية بسبب العقوبات

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قالت قناة RBC، إن الولايات المتحدة قد تبقى بدون استيراد خراطيش الأسلحة النارية من روسيا، وهو ما سيحرم المنتجين الروس من أكبر سوق مبيعات.

في أوائل سبتمبر، فرضت واشنطن قيودا على استيراد أنواع معينة من الأسلحة النارية الروسية، فضلا عن تصدير التكنولوجيات النووية.

ونتيجة لذلك، بدأ مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بوزارة العدل الأمريكية، في رفض الطلبات الجديدة أو المعلقة للشركات الأمريكية لاستيراد هذه المنتجات للاستخدام المدني.

وفي ذات الوقت، يستمر البيع على مدى عامين، وفقا للتراخيص الصادرة.

في العام الماضي، شكلت صادرات الخراطيش الروسية إلى الولايات المتحدة أكثر من 21 في المائة من إجمالي واردات البلاد من هذا المنتج، مما يجعلها تشغل المرتبة الرائدة بين الموردين. وتقدر قيمة المبيعات السنوية، بأكثر من مائة مليون دولار.

بشكل عام، توفر روسيا حوالي أربعة بالمائة من كل حاجة سوق الولايات المتحدة لذخيرة الأسلحة النارية، بما في ذلك الإنتاج المحلي للولايات المتحدة.