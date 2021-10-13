"بوينغ" تعلن عن زيادة في تسليمات الطائرات في سبتمبر

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أعلنت "بوينغ" اليوم الثلاثاء عن ارتفاع تسليمات الطائرات في سبتمبر أيلول بينما يؤدي تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة إلى زيادة في السفر المحلي.

وأضافت شركة صناعة الطائرات الأمريكية أن التسليمات زادت الشهر الماضي إلى 35 طائرة من 22 في أغسطس آب.

ويأتي الإعلان بينما تحاول بوينج استعادة مليارات الدولارات التي خسرتها في مبيعات مفقودة بسبب جائحة كوفيد-19 وفشل الطائرة 737 ماكس.

لكن الشركة ما زالت تسعى جاهدة لإصلاح عيوب في هيكل طائراتها الأكبر 787 تسببت في خفض إنتاجها ووقف التسليمات، وفقا لـ "رويترز".

وأعلنت إدارة الطيران الأمريكية، أن شركة بوينغ ستسدد ما لا يقل عن 17 مليون دولار كغرامات، مضيفة أنه يجب عليها أن تقوم بالعديد من الإجراءات التصحيحية لتحسين مراقبة الجودة في صناعة طائرات 737.