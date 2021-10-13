بوتين يحدد العدو الرئيسي للمجتمع الروسي

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدخل المنخفض لملايين المواطنين بالعدو الرئيسي للمجتمع الروسي، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع 5.8%.

وقال الرئيس الروسي، في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء: "في بلدنا، وهو ما يعني لدينا جميعا العديد من التحديات. عدونا الرئيسي، الذي يمثل تهديدا للتنمية المستقرة والمستقبل الديموغرافي هو الدخل المنخفض لمواطنينا للملايين من شعبنا".

ووجه بوتين الحكومة الروسية في غضون شهر بإعداد مقترحات لتدابير إضافية للدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين الروس.

وقال: "نحن دائما منتبهون لأولئك الذين يحتاجون إلى دعم الحكومة. لقد قمنا هذا العام بصرف مبالغ للمتقاعدين والعائلات التي لديها أطفال يذهبون إلى المدارس. وأوجه الحكومة إلى تقديم مقترحات إضافية بشأن تدابير الدعم الاجتماعي لمواطنينا في غضون شهر".

وأقر الرئيس الروسي بوجود صعوبات في الاقتصاد الروسي، وقال إن المشاكل في الاقتصاد الروسي لا تزال قائمة، وإن التضخم هذا العام سوف يتجاوز مستوى التوقعات.

بوتين يحدد 3 أولويات أمام الدوما

وحدد الرئيس الروسي ثلاث أولويات أمام الدوما وقال، خلال اللقاء الذي خصص بمناسبة التشكيلة الجديدة للبرلمان الروسي: إن "السياسة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية يجب أن تصبح الأولويات الرئيسية في الميزانية الروسية وهو مشروع القانون الذي سيحثه نواب مجلس الدوما".

وأضاف موجها حديثه للنواب الروس: "بعض مشاريع القوانين الأولى التي يتعين عليكم النظر فيها هي الميزانية الفيدرالية وميزانيات الأموال من خارج الميزانية. تحتوي هذه الوثائق المقدمة من الحكومة على ثلاث أولويات رئيسية على الأقل: السياسة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وبالطبع الرعاية الصحية".

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الميزانية الروسية مخصص للسياسية الاجتماعية، أي دعم الأسر التي لديها أطفال وكبار السن، وأضاف أنه من المقرر تخصيص 41.5 تريليون روبل لهذا المجال على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أنه سيتم تخصيص 15.1 تريليون روبل لتنمية الاقتصاد ودعم الأقاليم و10.9 تريليون روبل للرعاية الصحية.

كذلك أعرب بوتين عن أمله في أن يضمن مجلس النواب الروسي بالتشكيلة الجديدة ثقة المواطنين الروس بالمستقبل بيوم غد. ودعا إلى إزالة الحواجز المتبقية أمام الشركات الصغيرة في روسيا من أجل تحسين الرفاهية ورفاهية العائلات.