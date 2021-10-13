living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين يحدد العدو الرئيسي للمجتمع الروسي

13
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدخل المنخفض لملايين المواطنين بالعدو الرئيسي للمجتمع الروسي، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع 5.8%.
 
وقال الرئيس الروسي، في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء: "في بلدنا، وهو ما يعني لدينا جميعا العديد من التحديات. عدونا الرئيسي، الذي يمثل تهديدا للتنمية المستقرة والمستقبل الديموغرافي هو الدخل المنخفض لمواطنينا للملايين من شعبنا".
 
ووجه بوتين الحكومة الروسية في غضون شهر بإعداد مقترحات لتدابير إضافية للدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين الروس.
 
وقال: "نحن دائما منتبهون لأولئك الذين يحتاجون إلى دعم الحكومة. لقد قمنا هذا العام بصرف مبالغ للمتقاعدين والعائلات التي لديها أطفال يذهبون إلى المدارس. وأوجه الحكومة إلى تقديم مقترحات إضافية بشأن تدابير الدعم الاجتماعي لمواطنينا في غضون شهر".
 
وأقر الرئيس الروسي بوجود صعوبات في الاقتصاد الروسي، وقال إن المشاكل في الاقتصاد الروسي لا تزال قائمة، وإن التضخم هذا العام سوف يتجاوز مستوى التوقعات.
 
بوتين يحدد 3 أولويات أمام الدوما
 
وحدد الرئيس الروسي ثلاث أولويات أمام الدوما وقال، خلال اللقاء الذي خصص بمناسبة التشكيلة الجديدة للبرلمان الروسي: إن "السياسة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية يجب أن تصبح الأولويات الرئيسية في الميزانية الروسية وهو مشروع القانون الذي سيحثه نواب مجلس الدوما".
 
وأضاف موجها حديثه للنواب الروس: "بعض مشاريع القوانين الأولى التي يتعين عليكم النظر فيها هي الميزانية الفيدرالية وميزانيات الأموال من خارج الميزانية. تحتوي هذه الوثائق المقدمة من الحكومة على ثلاث أولويات رئيسية على الأقل: السياسة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وبالطبع الرعاية الصحية".
 
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الميزانية الروسية مخصص للسياسية الاجتماعية، أي دعم الأسر التي لديها أطفال وكبار السن، وأضاف أنه من المقرر تخصيص 41.5 تريليون روبل لهذا المجال على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
 
وأضاف أنه سيتم تخصيص 15.1 تريليون روبل لتنمية الاقتصاد ودعم الأقاليم و10.9 تريليون روبل للرعاية الصحية.
 
كذلك أعرب بوتين عن أمله في أن يضمن مجلس النواب الروسي بالتشكيلة الجديدة ثقة المواطنين الروس بالمستقبل بيوم غد. ودعا إلى إزالة الحواجز المتبقية أمام الشركات الصغيرة في روسيا من أجل تحسين الرفاهية ورفاهية العائلات.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout