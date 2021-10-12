السعودية تتخذ خطوة لجذب السياح من كوريا الجنوبية

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أفادت الهيئة السعودية للسياحة اليوم الثلاثاء، بأنها فتحت مكتبا لها مؤخرا في منطقة كانغنام في سيئول لبدء التسويق مع الشركات السياحية والمسافرين.

ويركز قطاع السياحة السعودي اهتمامه بافتتاح مكتب كوريا الجنوبية في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة العالمي من أضرار بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وقالت مديرة مكتب كوريا للهيئة السعودية للسياحة لي جيه-سوك "نالت السياحة الى السعودية ردود أفعال إيجابية من قبل مسؤولي السياحة في البلاد، ونخطط لوضع بصمة واضحة للسياحة إلى المملكة العربية السعودية في سوق السياحة المحلية.