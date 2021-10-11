تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية بشدة

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زاد نمو الوظائف الأمريكية أقل كثيرا من المتوقع في سبتمبر 2021 وسط انخفاض في الوظائف الحكومية، لكن معدل التوظيف قد يرتفع في الأشهر المقبلة مع انحسار الجائحة واستئناف البحث عن عمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة في تقرير التوظيف الذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 194 ألفا الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات أغسطس 2021 لتظهر توفير 366 ألف وظيفة بدلا من 235 ألفا التي تم الإبلاغ عنها سابقا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 500 ألف وظيفة في المتوسط.

ونزل معدل البطالة إلى 4.8 بالمئة من 5.2 بالمئة في أغسطس 2021.