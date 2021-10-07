أردوغان: اقتصادنا واصل نموه بتسريع الاستثمار والإنتاج

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اقتصاد بلاده يواصل نموه من خلال تسريع الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية"، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة، أكد أردوغان أن "اقتصاد تركيا يواصل النمو من خلال تسريع الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف، في وقت يواجه فيه العالم عواقب وخيمة لوباء كورونا والكوارث الطبيعية".

وأشار إلى أن حكومته "تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها حتى لا يفوتها التحول العالمي السياسي والاقتصادي، مشددا على أن حكومته تولي تحسين العلاقات مع الدول الأخرى ومنصات التعاون الدولي وإنهاء المشكلات اهتماماً.

وأضاف: "سنواصل طريقنا من خلال اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تضع بلدنا في قمة نظام الإدارة العالمي الجديد، بواسطة البنية التحتية القوية التي بنيناها في السنوات الـ19 الماضية".