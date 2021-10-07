سعر "بيتكوين" يتجاوز 55 ألف دولار

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تجاوز سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مساء الأربعاء، مستوى 55 ألف دولار أمريكي وسط ارتفاع متسارع.

وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول الأربعاء، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعا بنسبة 7.23% خلال الساعات الـ24 الماضية ووصل حتى الساعة 20:48 بتوقيت غرينيتش مستوى 55093 دولارا أمريكيا.

و"بيتكوين" عملة رقمية مشفرة لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" تقريرا قال فيه إن عملة "بيتكوين" برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.