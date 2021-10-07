القيمة السوقية لشركة "أرامكو" تتجاوز ترليوني دولار

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ارتفعت القيمة السوقية لشركة "أرامكو" السعودية إلى أكثر من تريليوني دولار، يوم الأربعاء، لأول مرة منذ ديسمبر 2019، مدعومة في ذلك بالمكاسب الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط، مؤخراً.

واقتربت أسعار النفط، خلال الآونة الأخيرة، من أعلى مستوياتها في 7 سنوات، مستفيدة من حالة التعافي من تبعات جائحة كورونا.

وأغلق مؤشر السوق السعودية عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2006، بعدما ارتفع بنسبة 0.14 في المئة خلال تعاملات يوم الأربعاء، ووصل إلى 11571 نقطة، ليحقق بذلك أعلى ارتفاع منذ 15 عاماً.

ويوم الثلاثاء، وصل سعر الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 2014، بينما صعد "برنت" إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات.

وجاء هذا الارتفاع، بعدما تمسكت مجموعة "أوبك بلاس"، مؤخرا، بسياسة الرفع التدريجي للإنتاج، وسط نقص المعروض في السوق.

ويوم الاثنين الماضي، اتفقت "أوبك بلاس" على الالتزام بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو الماضي، وقضى بزيادة الإنتاج تدريجيا بـ400 ألف برميل في اليوم، إلى غاية أبريل 2022.