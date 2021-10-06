أعلى مستوى منذ 2014.. ارتفاع أسعار الخام الأميركي

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ارتفعت أسعار الخام الأميركي، الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.

كذلك ارتفعت أسعار خام برنت لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، في إطار مجموعة "أوبك +"، الاثنين، الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في وقت سابق إلى 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وكان الخام مرتفعا 0.53 في المئة بما يعادل 42 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكرت "رويترز".

وصعد خام برنت 0.8 في المئة أو 66 سنتا إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.

اتفاق لزيادة الإنتاج

واتفقت "أوبك+" الاثنين على الالتزام باتفاق يوليو لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجيا عن تخفيضات تبلغ حاليا 5.8 مليون برميل يوميا.

وقال محللون في شركة "إيه.إن.زد" في مذكرة "النفط الخام واصل مكاسبه مع تخوف المستثمرين من شح في السوق، حيث ترفع أزمة الطاقة الطلب".

وأضافوا: "كانت زيادة (أوبك+) أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق، وذلك بالنظر إلى مأزق الطاقة في أنحاء العالم. وليس من المفاجئ أن تكون هناك تكهنات بأن أوبك ستضطر إلى التحرك قبل الاجتماع المقرر المقبل إذا استمر الطلب في الارتفاع".