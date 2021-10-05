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خسائر فادحة لأسهم شركات التكنولوجيا على خلفية عطل فيسبوك

5
OCTOBER
2021
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تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لخسائر كبيرة اليوم الإثنين في بورصة وول ستريت على خلفية العطل العالمي الذي أصاب فيسبوك.
 
وأغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد اليوم، بعدما تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وغيرها من أسهم الشركات الكبرى في مواجهة ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب رويترز.
 
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن المخاوف بشأن التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية أدت إلى زيادة الحذر.
 
وطالت الانخفاضات في البورصة أسهم كل من أبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت، وهم الشركات الأربع الأكثر قيمة في سوق الأسهم الأمريكية، بما يزيد على 2 بالمئة.
 
ولفتت الوكالة إلى الهبطوط الحاد الذي ضرب سهم فيسبوك، وهو خامس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، خمسة بالمئة تقريبا بعد تعطل خدمات تطبيقه ومنصة مشاركة الصور إنستجرام لآلاف المستخدمين.
 
وسبق وغردت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، معتذرة عن العطل العالمي الذي أصاب المنصة الأكثر شهرة في العالم.
 
وكتب حساب الشركة في تغريدته: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى حساباتهم... نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن". وتابع: "نعتذر عن أي إزعاج".
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