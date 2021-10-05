خام برنت يقفز فوق 81 دولارا للبرميل بعد قرار أوبك بلس

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قفز خام برنت فوق مستوى 81 دولارا للبرميل، الاثنين، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالي ثلاث سنوات، بعد قرار أوبك بلس الإبقاء على الزيادة المقررة في نوفمبر.

وقررت منظمة البلدان المنتجة للنفط "أوبك" وحلفاؤها ضمن تحالف "أوبك بلس" خلال اجتماع الاثنين، الإبقاء على الزيادة المقررة في إنتاج النفط لشهر نوفمبر، رغم ارتفاع الأسعار.

وجاء في بيان نُشر بعد اجتماع مقتضب أن المشاركين توافقوا على الإبقاء على الجدول المتفق عليه في يوليو، وتحديدا "زيادة الإنتاج الإجمالي الشهري بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021".

ومع تسبب إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط، فيما دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ سبع سنوات ما انعكس بدوره على سوق النفط.