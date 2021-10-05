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اتحاد النقل الجوي الدولي يتوقع تعافيا قريبا لقطاع الطيران

5
OCTOBER
2021
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توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الاثنين، أن يشهد قطاع الطيران انخفاضا حادا في الخسائر العام المقبل.
 
ويأتي توقع "إياتا" مع اكتساب عمليات التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد، للزخم، خلال الفترة الماضية.
 
وتنبأ الاتحاد بأن الخسائر الصافية لشركات الطيران ستتقلص إلى 11.6 مليار دولار في 2022 من 51.8 مليار دولار هذا العام.
 
وهذا يعد رفعا لتوقعات خسائر العام الجاري، إذ كان الاتحاد يقدرها في أبريل بنحو 47.7 مليار دولار.
 
كما عدل الاتحاد بالرفع أيضا خسائر القطاع لعام 2020 إلى 137.7 مليار دولار من 126.4 مليار دولار.
 
وقال ويلي والش المدير العام لإياتا خلال الاجتماع السنوي للاتحاد: "تخطينا أحلك مرحلة في الأزمة... وعلى الرغم من أن هناك مشكلات خطرة لا تزال قائمة إلا أن طريق التعافي بدأ يظهر للعيان".
 
ومنذ ظهور أزمة كورونا، انهارت عدة شركة طيران أو أعلنت إفلاسها، بما في ذلك "فلاي بي" في بريطانيا، و"فيرجن" في أستراليا، وأكبر شركة طيران في أميركا الجنوبية "لاتام"، والناقل الرسمي الكولومبي "أفيانكا".
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