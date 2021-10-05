أسهم فيسبوك تهبط نحو 5 بالمائة

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انخفض سعر سهم فيسبوك عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول الى حساباتهم نتيجة العطل المفاجئ الذي شمل كل من إنستغرام وواتساب.

وهبط سهم شركة فيسبوك 5.8% ووصل سعره إلى 322.7 دولار، بينما انخفضت القيمة الرأسمالية للشركة لنحو 920 مليار دولار بعدما بلغت 976 مليار عند الإغلاق للأسبوع الفائت.

وبلغت خسارة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.

‏وقال صحيفة نيويورك تايمز إن موظفي فيسبوك يعانون من عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية من أجل الوصول إلى خوادم الإنترنت لمعالجة الأعطال.