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"إيفرغراند" العملاقة تستعد لإبرام صفقة كبيرة

4
OCTOBER
2021
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تستعد شركة "إيفرغراند" الصينية العملاقة لإبرام صفقة كبيرة، الأمر الذي قد يساعد الشركة التي تواجه خطر الإفلاس، حيث تجاوزت ديونها مستوى 300 مليار دولار.
 
وتم تعليق تداول سهم "إيفرغراند" العملاقة في بورصة هونغ كونغ اليوم، وذلك قبل الإعلان عن الصفقة الكبيرة، بحسب ما أعلنته شركة "إيفرغراند" اليوم.
 
وقالت "إيفرغراند" في بيان: "تم إيقاف التداول بأسهم الشركة الساعة 9:00 صباحا يوم 4 أكتوبر 2021 بانتظار إعلان من الشركة يتضمن معلومات عن صفقة كبيرة".
 
وتبلغ ديون الشركة العملاقة 300 مليار دولار، وتمتلك 1300 مشروعا في أكثر من 280 مدينة، وتدين "إيفرغراند" لنحو 130 بنكا وقرابة 120 مؤسسة مالية غير مصرفية، ونحو 50% من ديون الشركة هي لصالح المقاولين، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
روسيا اليوم
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