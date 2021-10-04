living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدراج "أدنوك للحفر" في سوق أبوظبي للأوراق المالية

4
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأحد، إدراج "أدنوك للحفر" كشركة مساهمة عامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 
ويأتي ذلك في أعقاب عملية اكتتاب أولي على أسهم أدنوك للحفر جمعت أدنوك من خلالها عائدات تزيد على 4 مليارات درهم، مما يجعل هذا الاكتتاب أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه وأول إدراج في المقر الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم افتتاحه مؤخراً.
 
وسيساهم هذا الإنجاز المهم في تعزيز نمو وتوسع أسواق المال المحلية في أبوظبي، كما يدعم تطور اقتصاد دولة الإمارات والقطاع الخاص بما يتماشى مع مبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.
 
وشهد الاكتتاب العام على أسهم أدنوك للحفر إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم وتجاوزت تغطية الطرح 31 ضعف القيمة المستهدفة لجميع شرائح المستثمرين.
 
ومن المتوقع أن تكون أدنوك للحفر من بين أكبر 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث قيمتها السوقية التي تبلغ 36.7 مليار درهم عند الإدراج، مما يسهم في دعم تنويع القطاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز جاذبيته وقدرته على توفير المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية.
 
وبهذه المناسبة، قال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها قبل مراسم قرع الجرس إيذاناً ببدء التداول: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة من جميع أعمال أدنوك، يأتي إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليمثل إنجازاً جديداً ضمن استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة، وليؤكد التزام أدنوك بمبادئ الخمسين التي وضعتها القيادة الرشيدة لانطلاقة حقبة جديدة من النمو في دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة".
 
وتابع: "يوفر هذا الإدراج المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من مسار النمو الناجح لشركة أدنوك للحفر التي تعد مُمكّناً رئيساً لتنفيذ خطط أدنوك للنمو الذكي وتوسعة وتطوير أعمالها".
 
وأضاف: "نحن على ثقة بأن هذا الاكتتاب الناجح سيدعم نمو وتوسع أسواق المال المحلية، كما سيسهم في تعزيز التنوع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
 
وأوضح: "الطلب الكبير على هذا الاكتتاب وتجاوز تغطية الطرح القيمة المستهدفة بعشرات المرات يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في أدنوك للحفر وجاذبية الفرص التي توفرها أدنوك، كما يؤكد مكانة دولة الإمارات وجهةً اقتصادية واستثمارية عالمية موثوقة وجذابة ..فبعد ما يقرب من 50 عاماً من النجاح والنمو المستمرين، يمثل إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً كبيراً يؤشر لبداية مرحلة جديدة في مسيرتها كشركة عامة، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأكثرية واستمرار التزامها بدعم نمو ونجاح الشركة على المدى البعيد".
 
ويعتبر الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب العام الأولي مؤشراً على جاذبية الاستثمار في "أدنوك للحفر"، التي تعد أكبر شركة حفر في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات والمزود الوحيد لعمليات الحفر لشركات أدنوك العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب، بالإضافة إلى العلاقة الفريدة مع أدنوك التي تضمن استقرار واستمرار عملياتها.
 
كما يعد الاكتتاب العام خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك لخلق وتعزيز القيمة، والتي ستضمن مرونة الشركة وديناميكيتها وتعزيز قدرتها على الاستفادة الكاملة من الفرص الناشئة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة بأكمله.
 
كما يمثل الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للحفر علامة بارزة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أدى هذا الإدراج الذي شهد إقبالاً واسعاً إلى زيادة كبيرة في الطلب على أرقام المستثمر من قبل الأفراد في دولة الإمارات، مما أسهم في دعم تطور ونمو سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من عمليات الإدراج في المستقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout