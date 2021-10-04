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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأحد، إدراج "أدنوك للحفر" كشركة مساهمة عامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويأتي ذلك في أعقاب عملية اكتتاب أولي على أسهم أدنوك للحفر جمعت أدنوك من خلالها عائدات تزيد على 4 مليارات درهم، مما يجعل هذا الاكتتاب أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه وأول إدراج في المقر الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وسيساهم هذا الإنجاز المهم في تعزيز نمو وتوسع أسواق المال المحلية في أبوظبي، كما يدعم تطور اقتصاد دولة الإمارات والقطاع الخاص بما يتماشى مع مبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.

وشهد الاكتتاب العام على أسهم أدنوك للحفر إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم وتجاوزت تغطية الطرح 31 ضعف القيمة المستهدفة لجميع شرائح المستثمرين.

ومن المتوقع أن تكون أدنوك للحفر من بين أكبر 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث قيمتها السوقية التي تبلغ 36.7 مليار درهم عند الإدراج، مما يسهم في دعم تنويع القطاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز جاذبيته وقدرته على توفير المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية.

وبهذه المناسبة، قال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها قبل مراسم قرع الجرس إيذاناً ببدء التداول: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة من جميع أعمال أدنوك، يأتي إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليمثل إنجازاً جديداً ضمن استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة، وليؤكد التزام أدنوك بمبادئ الخمسين التي وضعتها القيادة الرشيدة لانطلاقة حقبة جديدة من النمو في دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة".

وتابع: "يوفر هذا الإدراج المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من مسار النمو الناجح لشركة أدنوك للحفر التي تعد مُمكّناً رئيساً لتنفيذ خطط أدنوك للنمو الذكي وتوسعة وتطوير أعمالها".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن هذا الاكتتاب الناجح سيدعم نمو وتوسع أسواق المال المحلية، كما سيسهم في تعزيز التنوع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأوضح: "الطلب الكبير على هذا الاكتتاب وتجاوز تغطية الطرح القيمة المستهدفة بعشرات المرات يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في أدنوك للحفر وجاذبية الفرص التي توفرها أدنوك، كما يؤكد مكانة دولة الإمارات وجهةً اقتصادية واستثمارية عالمية موثوقة وجذابة ..فبعد ما يقرب من 50 عاماً من النجاح والنمو المستمرين، يمثل إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً كبيراً يؤشر لبداية مرحلة جديدة في مسيرتها كشركة عامة، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأكثرية واستمرار التزامها بدعم نمو ونجاح الشركة على المدى البعيد".

ويعتبر الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب العام الأولي مؤشراً على جاذبية الاستثمار في "أدنوك للحفر"، التي تعد أكبر شركة حفر في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات والمزود الوحيد لعمليات الحفر لشركات أدنوك العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب، بالإضافة إلى العلاقة الفريدة مع أدنوك التي تضمن استقرار واستمرار عملياتها.

كما يعد الاكتتاب العام خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك لخلق وتعزيز القيمة، والتي ستضمن مرونة الشركة وديناميكيتها وتعزيز قدرتها على الاستفادة الكاملة من الفرص الناشئة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة بأكمله.

كما يمثل الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للحفر علامة بارزة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أدى هذا الإدراج الذي شهد إقبالاً واسعاً إلى زيادة كبيرة في الطلب على أرقام المستثمر من قبل الأفراد في دولة الإمارات، مما أسهم في دعم تطور ونمو سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من عمليات الإدراج في المستقبل.