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وزير النفط العراقي: 100 دولار للبرميل سعر غير مستدام

4
OCTOBER
2021
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في حديث خاص مع سكاي نيوز عربية، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، الأحد، إن وصول النفط لسعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما، مضيفا أن أوبك تستهدف استقرار السوق.
 
وقال عبد الجبار في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، إنه يعمل على برنامج يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للبلاد إلى 8 ملايين برميل يوميا، واصفا إياها بأنها "قدرة متوازنة".
 
وأضاف الوزير أن العراق يطمح لتحقيق هدف زيادة إنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعبة قبل 2025.
 
وقال عبد الجبار: "نطمح في أوبك للحصول على أسعار مستقرة تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين ونتجه للحفاظ على الأسعار عند المستويات الحالية".
 
وأكد الوزير العراقي أن زيادة الإنتاج بأكثر من 400 ألف برميل يوميا هو خيار مطروح في اجتماع أوبك بلس.
 
ويلتزم العراق بهدف الوصول بالقدرات الإنتاجية إلى 8 ملايين برميل يوميا، بحلول عام 2027، وهي قدرة إنتاجية متوازنة.
 
الغاز العراقي
 
وأكد عبد الجبار، أن العراق قد يحقق أهداف الوصول بقدرات إنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعبة قبل عام 2025 .
 
وقال: "نجري نقاشا مع إحدى الشركات العالمية لتسريع الاستثمارات بالصحراء الغربية ونتوقع أن يكون هذا الاستثمار ثاني أهم استثمار بعد العقد الموقع مع توتال وسيتضمن هذا الاستثمار إنتاج ما لا يقل عن مليار قدم مكعبة من الغاز".
 
كما أكد أن الحكومة العراقية تصر على الوصول بتعاقدات الطاقة الشمسية بالعراق إلى 7.5 غيغاواط قبل عام 2023، وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الوزاري للطاقة.
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