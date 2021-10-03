أزمة الوقود مستمرة في لندن وجنوب شرقي بريطانيا

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كشف أوليفر دودن، رئيس حزب المحافظين البريطاني الحاكم، اليوم الأحد، أن أزمة نقص الوقود لا تزال مستمرة في لندن وجنوب شرقي البلاد.

وقال رئيس الحزب لـ "سكاي نيوز": "من الواضح أن هناك مشكلة لا تزال مستمرة في لندن وفي جنوب شرقي البلاد، والناس يشعرون بإحباط بالغ"، بحسب "رويترز".

وأضاف: "أنا أشاركهم الغضب والإحباط لعدم قدرتهم على الوصول للوقود. ولهذا تعمل الحكومة دون كلل لحل هذه المشكلة".

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أرجاء بريطانيا، الأمر الذي تسبب في نفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين.

وتسبب نقص عدد سائقي الصهاريج إلى تكالب المواطنين على شراء الوقود، ودفع بالحكومة إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.

أعلنت الحكومة البريطانية عن توفيرها 5000 تأشيرة مؤقتة لسائقي الشاحنات الأجانب، وذلك لمعالجة نقص السائقين المحليين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتستمر التأشيرة المؤقتة لمدة 3 أشهر حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.