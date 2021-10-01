"بلومبرغ": تأسيس صندوق في الولايات المتحدة للاستثمار في "أسهم الخطيئة"

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كشفت وكالة "بلومبرغ" عن أن صندوق استثمار مختصا في الاستثمار في أسهم منتجي الكحول والتبغ والقنب، بالإضافة إلى مالكي الكازينوهات، سيظهر في الولايات المتحدة.

بينما يهتم معظم اللاعبين في السوق بسمعتهم ويستبعدون شراء أسهم في شركات لا تعتنى بالبيئة (أسهم شركات غير بيئية) أو أسهم شركات تعمل في أنشطة غير أخلاقية، يوجد بعض المستثمرون على استعداد للاستثمار في شركات التبغ والكحول والكازينوهات.

وقامت شركة الاستثمار الأمريكية Thematic Investments LLC بتأسيس صندوق باسم B A D، والذي يعني "سيئ" باللغة الإنكليزية. وتم استخلاص الاسم من 3 كلمات وهي Betting (مراهنات) وAlcohol (كحول) وDrugs (مخدرات).

ووفقا للخبراء فإن الصندوق الجديد فريد من نوعه لأنه يجمع العديد من الصناعات الكبيرة في وقت واحد، وعادة ما يضطر المستثمرون إلى الاستثمار في "أسهم الخطيئة" بشكل منفصل.