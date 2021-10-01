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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

1
OCTOBER
2021
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زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، مما قد يثير مخاوف من أن سوق العمل يعتريها الضعف.
 
وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى زادت بـ 11 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 362 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر 2021.
 
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 335 ألف طلب في أحدث أسبوع.
 
وتظل الطلبات، التي نزلت من مستوى قياسي 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020، أعلى بكثير من مستواها قبل الجائحة.
 
وأكد تقرير منفصل من وزارة التجارة اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي تسارع في الربع الثاني بفضل أموال التخفيف من تداعيات الجائحة التي قدمتها الحكومة الأمريكية، مما عزز إنفاق المستهلكين.
 
وقالت الوزارة في تقديرها الثالث لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين أبريل ويونيو 2021، إن الناتج المحلي زاد بوتيرة سنوية بلغت 6.7 بالمئة. 
روسيا اليوم
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