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الدولار الأمريكي يسجل أعلى ارتفاع له في أكثر من 10 أشهر

30
SEPTEMBER
2021
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ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له في أكثر من عشرة أشهر، بينما تراجعت عملات مجموعة العشرة الرئيسية الأخرى.
 
وعزا محللون هذا الارتفاع إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي جعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين، وفقا لرويترز.
 
وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبدأ على الأرجح في خفض مشترياته الشهرية من السندات في أقرب وقت في نوفمبر، ملمحا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يتبع ذلك.
 
وقد وصلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وارتفعت في آخر مرة خمس نقاط أساس عند 1.5374٪.
 
من جانبه قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا في نيويورك: "العملات مركزة تمامًا على ما يحدث في سوق الخزانة، والتوقعات مرتفعة أيضًا أن الإنفاق على البنية التحتية سوف يتم إنجازه وسنشهد المزيد من إصدارات الخزانة وهذا سيؤدي فقط إلى رفع العوائد وسوف يدعمها الدولار".
 
وفي منتصف التعاملات الصباحية في نيويورك، سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر، وارتفع في آخر مرة 0.4٪ إلى 93.750.
 
قال نيل جونز، رئيس مبيعات العملات الأجنبية في ميزوهو، إن النفور من المخاطرة أدى إلى تفاقم تحركات سوق العملات، مع انخفاض أسواق الأسهم.
 
وقد انخفض الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه على أنه وكيل سائل للرغبة في المخاطرة، بنسبة 0.5٪ إلى 0.7249 دولار أمريكي.، وانخفض اليورو بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار عند 1.1676 دولار.
 
وفي وقت سابق من الجلسة، سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1672 دولار، وسط العديد من التيارات المتقاطعة في أسواق العملات الأجنبية في الوقت الحالي.
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