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قناة السويس تحقق رقما قياسيا تاريخيا

30
SEPTEMBER
2021
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة.
 
وعبرت القناة 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.
 
وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 2 مليون طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.
 
وأكد رئيس الهيئة، وفق بيان اليوم، على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية، موجهاً الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية.
 
وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MSC ISTANBUL بحمولة كلية 182 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب  والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ANNA التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 203 ألف طن في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر.
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