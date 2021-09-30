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بعد هبوط لقاع شهر ونصف.. الذهب يستعيد عافيته

30
SEPTEMBER
2021
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ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إذ قدم تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم في مواجهة توقعات متنامية لرفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية والتي دفعت الدولار أيضا إلى ذروة أشهر عديدة.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1739.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر، الثلاثاء.
 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1740.20 دولار.
 
وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي "ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية... نتوقع أن يسجل الذهب نحو 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت وتطلع (مجلس الاحتياطي) الاتحادي لبدء رفع أسعار الفائدة".
 
القرش الأصفر في اليوم الأسود!!!
 
وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة أكثر من 10 أشهر التي لامسها الثلاثاء.
 
ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قليلا، فقد ظلت فوق 1.5 بالمئة، وهو مستوى شهدته آخر مرة في يونيو.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.45 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.58 دولار وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1896.86 دولار.
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