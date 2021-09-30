لليوم الثاني.. أسعار النفط تتراجع

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تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع إثر ظهور شكوك بشأن الطلب مجددا في حين تواصل حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الارتفاع على مستوى العالم وتشهد بعض المناطق نقصا في البنزين.

وهبط سعر خام برنت 1.34 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 77.75دولار للبرميل بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش وكان قد هبط بمقدار دولارين تقريبا، الثلاثاء، بعد أن لامس أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات عند 80.75 دولار للبرميل.

وانخفض سعر الخام الأميركي 1.38 دولار أي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.2 بالمئة أمس.

وكانت أسعار النفط قد بدأت في الصعود في الوقت الذي تتعافي فيه الاقتصادات من إغلاقات الجائحة ويرتفع فيه الطلب على الوقود في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الإنتاج.

وارتفعت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وفقا لمصادر بالسوق استندت إلى بيانات من معهد البترول الأميركي الثلاثاء.

وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز أن تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، المتوقع صدورها في وقت لاحق، انخفاضا في المخزونات الأميركية.

ويتوقع متعاملون أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)وحلفاؤها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إبقاء الإمدادات شحيحة عندما تجتمع الأسبوع المقبل.

وقالت أوبك، الثلاثاء، إن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة في الأعوام القليلة المقبلة وأشارت إلى أنه يتعين على العالم مواصلة الاستثمار في الانتاج لتجنب أزمة حتى في الوقت الذي يتحول فيه إلى أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة.

وأثر ضعف سوق الإسكان في الصين وتزايد انقطاع الكهرباء على المعنويات ويقول المحللون إن أي انهيار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون له أثر غير مباشر على الطلب.

والصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للوقود الأحفوري بعد الولايات المتحدة.