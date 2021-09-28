الكشف عن أبرز الأسواق للمنتجات الإيرانية

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صرح المدير العام للجمارك الإيرانية مهدي ميراشرفي بأن حجم التجارة الخارجية للبلاد في النصف الأول من 2021 ارتفع بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 45 مليار دولار.

وفي إشارة إلى نمو التجارة الخارجية للبلاد في النصف الأول من العام الجاري، أضاف المسؤول أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية وصل إلى 45 مليار دولار خلال هذه الفترة، مع الحفاظ على نمو الصادرات، ليسجل نموا بنسبة 47 بالمئة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تبادل 79 مليون ومائة ألف طن من البضائع بين إيران ومختلف دول العالم.

وقال إن أهم وجهات تصدير إيران هي الصين بـ 14 مليون و800 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار، والعراق بـ13 مليون و900 ألف طن بقيمة 3 مليارات و800 مليون دولار، وتركيا بـ7 ملايين و200 ألف طن بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار، والإمارات بـ5 ملايين و800 ألف طن بقيمة 2 مليار و200 مليون دولار، وأفغانستان بـ2 مليون و500 ألف طن بمليار دولار.