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بـ"قفزة كبيرة".. خام برنت يكسر عتبة الـ3 سنوات

28
SEPTEMBER
2021
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قفز سعر برميل خام برنت، الثلاثاء، فوق 80 دولاراً، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالي 3 سنوات عزّزته توقّعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كوفيد.
 
ومع تسبب إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط، فيما دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ 7 سنوات ما انعكس بدوره على سوق النفط.
 
في الوقت ذاته، تقلّصت مخزونات النفط فيما لم تنجح قرارات زيادة الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة غير المنضوية فيها بما في ذلك روسيا في الحد من ارتفاع أسعار الخام.
 
وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 80.24 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.
 
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9 في المئة ليبلغ 76.07 دولاراً للبرميل.
 
وأفاد جون دريسكول من "جاي تي دي" لخدمات الطاقة "يبدو أن ارتفاع النفط سيتواصل. لا أرى أي دليل بعد على أن الارتفاع بلغ ذروته".
 
ويأتي ذلك في ظل مؤشرات على أن تعافي الاقتصاد العالمي يتباطأ جرّاء مشاكل في سلاسل الإمداد والقلق حيال المتحورة دلتا التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد في بلدان عدة.
 
وارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بمطلع العام الماضي، عندما شكّلت تدابير الإغلاق ضربة للطلب على مستوى العالم فيما انخفض سعر خام برنت إلى مستوى 16 دولارا وتهاوى غرب تكساس الوسيط إلى مستويات سلبية.
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