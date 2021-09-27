الصين: جميع المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة غير قانونية

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قال البنك المركزي الصيني إن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية ويجب حظرها، معتبرا أنها "ليست عملة ولا يمكن تداولها في السوق".

الصين: جميع المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة غير قانونيةمن هي الدول التي ستعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية بعد السلفادور؟

وشدد على أن "جميع العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين وتيذر، وجميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها الأسواق الخارجية للمقيمين المحليين، هي أنشطة مالية غير مشروعة".

هذا وانخفض سعر بتكوين بما يصل إلى 4.5% اليوم الجمعة. كما تراجعت إيثريوم، جنبا إلى جنب مع الأسهم الأخرى ذات الصلة بالعملات المشفرة.