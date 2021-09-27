للمرة الأولى منذ يوليو 2020.. اليورو ينخفض إلى دون مستوى 85 روبلا

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تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، إلى دون مستوى 85 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 29 يوليو 2020.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 16 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 85.10 روبل، وقبل ذلك سجلت العملة قراءة دون مستوى 85 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2020.

فيما انخفض سعر صرف الدولار بواقع 7 كوبيكات إلى 72.65 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث صعد مزيج "برنت" إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، فوق مستوى 79 دولارا للبرميل.