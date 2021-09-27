مصر تسمح بالمدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف المحمولة

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قال البنك المركزي المصري إنه وافق على منح تراخيص للسماح للتجار بقبول المدفوعات اللاتلامسية من الهواتف المحمولة لعملائهم.

وقال البنك في بيان "هي تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية".

وأضاف في البيات أنها هذه الخطوة تأتي "في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات.. وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالي".

ولم يذكر البنك متى سيُطبق النظام الجديد أو من سيكون مؤهلا للحصول على التراخيص.

تساعد قوانين جديدة وتغييرات تنظيمية في مصر، أكبر دول العالم العربي سكانا، على إطلاق العنان لزيادة استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة وتغيير الطريقة التي يتعامل بها المواطنون الذين لا يملك غالبيتهم حسابات مصرفية.