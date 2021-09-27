وسط زيادة الطلب.. خام برنت يقترب من 80 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي إذ يقترب خام برنت من 80 دولارا للبرميل مدفوعا بمخاوف بشأن المعروض في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وارتفع خام برنت، بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، 1.14 دولار أو بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 79.23 دولار للبرميل، بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

كما ارتفع الخام الأميركي 1.11 أو 1.5 في المئة إلى 75.09 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ يوليو بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

وقالت "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة "لا يزال نقص المعروض يؤدي إلى السحب من المخزونات في كل المناطق"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت أسعار النفط بلغ يوم الجمعة قمة 3 سنوات تقريبا وسط شح في الإمدادات

فقد ارتفعت أسعار النفط في ذلك اليوم للأسبوع الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى في 3 سنوات، بعد أن أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل 1.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا أو 0.9 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولار.

وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ أكتوبر 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021.