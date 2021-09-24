السكك الحديد المصرية: نستعد لاستلام دفعة جديدة من القطارات الإسبانية

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أكدت مصادر مسؤولة بوزارة النقل المصرية أنه من المتوقع وصول أول دفعة من العربات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية نهاية العام الجارى.

وتضم أول دفعة 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة قطار، حيث تشمل صفقة عربات القطارات الإسبانية 6 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف)، وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

وتضم القطارات الـ6 التي ستوردها شركة تالجو 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية، وأن هذه العربات صناعة إسبانية تصنعها شركة تالجو بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.