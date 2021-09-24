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دبي تعتمد ميزانية إسكانية تاريخية

24
SEPTEMBER
2021
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اعتمد حاكم دبي نائب رئيس الدولة الإماراتية محمد بن راشد، ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم (نحو 17.7 مليار دولار)، للـ20 عاما المقبلة للمواطنين في إمارة دبي.
 
ووجه محمد بن راشد بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف، بداية من هذا العام، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار و700 مليون قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين للـ20 عاما المقبلة.
 
وتأتي توجيهات محمد بن راشد آل مكتوم، في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم.
 
وأكد حاكم دبي، خلال الإعلان عن خطط الإسكان الجديدة، أن "السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع، والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة".
روسيا اليوم
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