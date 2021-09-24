Boeing تخطط لبيع الصين 8700 طائرة بحلول عام 2040

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قالت شركة بوينغ الأمريكية، إنها تخطط لبيع 8.7 ألف طائرة بقيمة 1.47 تريليون دولار لشركات الطيران الصينية بحلول عام 2040.

ووفقا لتوقعات الشركة، التي نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم، ستضطر الصين خلال العشرين عاما القادمة، لزيادة عدد الموظفين في مجال النقل الجوي بمقدار 400 ألف شخص – ما بين طيارين وفنيين ومضيفين.

ووفقا لحسابات بوينغ، تقوم هذه الشركة بتشكيل 1.5 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في الصين كل عام، من خلال المساعدة في تدريب الموظفين المحترفين.

وقال المدير الموزع لفرع شركة بوينغ في الصين ريتشارد وين: "تتوفر إمكانيات جيدة يمكن أن تزيد بشكل كبير من عدد الوجهات الدولية [إلى الصين] تتضمن التحليق لمسافات طويلة، فضلا عن زيادة القدرة على النقل".

وأكد على أن التعافي السريع لصناعة النقل الجوي في الصين في ظروف الوباء يشير إلى مرونة السوق الصينية وإمكاناتها الكبيرة.

وشددت بوينغ، في بيانها، على أن الشركة تبني شراكات مع الصين على مبادئ الاحترام والثقة المتبادلة.

وقالت: "تعمل الصين كذلك كمورد لمكونات جميع طرازات طائرات الركاب التي تنتجها شركتنا".