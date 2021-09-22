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شركة شل تعتزم بدء إنتاج وقود طائرات منخفض الكربون على نطاق واسع في 2025

22
SEPTEMBER
2021
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أعلنت شركة شل العملاقة للنفط، اليوم الاثنين، عزمها بدء إنتاج وقود طائرات منخفض الكربون على نطاق واسع بحلول 2025 لتشجيع شركات الطيران على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
 
وقالت الشركة التي تعتبر من بين أكبر شركات تجارة النفط في العالم إنها تهدف إلى إنتاج مليوني طن مما يعرف باسم وقود الطيران المستدام بحلول عام 2025 بزيادة عشرة أضعاف عن إجمالي الإنتاج العالمي اليوم، بحسب رويترز. 
 
وأضافت شل إن وقود الطيران المستدام الذي يتم إنتاجه من نفايات زيوت الطهي والنباتات والدهون الحيوانية يمكن أن يخفض ما يصل إلى 80 في المئة من انبعاثات حركة الطيران. 
 
وتابعت الشركة أنها تريد أن يمثل وقود الطائرات الأخضر عشرة في المئة من مبيعاتها العالمية لوقود الطائرات بحلول عام 2030.
 
يشار إلى أن الطيران الذي يسهم بـ 3 في المئة من انبعاثات الكربون في العالم أحد أصعب القطاعات التي يجب معالجتها بسبب نقص التقنيات البديلة للمحركات التي تعمل بالوقود النفاث.
 
ويمكن مزج وقود الطائرات الصديق للبيئة مع وقود الطائرات العادي دون حاجة تذكر لتغيير محركات الطائرات.
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