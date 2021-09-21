أفضل الأشهر لقضاء العطلة السنوية في 2022!

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حدد خبراء أفضل الأوقات بالنسبة للروس لاختيارها لقضاء العطلة السنوية في عام 2022، وذلك مع مراعاة الإقبال على السفر في روسيا خلال فترات الأعياد الرسمية شهري يناير ومايو.

ووفقا لأحد الخبراء فإن أفضل الأوقات لقضاء العطلة في 2022 ستكون خلال شهري أبريل ويونيو، مع إمكانية قضاء إجازة خلال عطلة يناير (عطلة رسمية في روسيا من 31 ديسمبر وحتى 9 يناير).

فيما لم ينصح خبراء باختيار شهر مايو لقضاء العطلة، حيث يرون أن أخذ إجازة بين العطلات الرسمية في شهر مايو أمر غير مربح من الناحية المالية (عطلة رسمية في روسيا 30 أبريل - 3 مايو، ومن 7 مايو حتى 9 مايو).